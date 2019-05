Oorlogsmonument in Woudrichem is al weken in duister gehuld

WOUDRICHEM -

Het oorlogsmonument in Woudrichem is al weken in het duister gehuld. De vier schijnwerpers rond het monument, waar vorige week ook de plaatselijke dodenherdenking werd gehouden, zijn kapot of uitgeschakeld. Niet alleen de gemeente Altena was hier niet van op de hoogte, ook het comité dat de dodenherdenking in Woudrichem organiseert wist van niets.