Zorgen om vermiste Jan Brekelmans (70) uit Sint-Michielsgestel: 'Hij zwaaide nog naar buurvrouw'

De familie van Jan Brekelmans uit Sint-Michielsgestel maakt zich grote zorgen. De 70-jarige man vertrok maandag rond kwart over tien te voet van huis aan de Wiekslag. Sindsdien hebben ze niks meer van hem vernomen. Zijn zus vermoedt dat hij ging wandelen in het buitengebied, want dat deed hij vaker. “Hij zwaaide nog naar de overbuurvrouw toen hij vertrok”, vertelt ze.

Ook de politie maakt zich zorgen, geeft een woordvoerder aan. Volgens zijn zus is Jan een echte ‘buitenman’. “Hij is in goede conditie. Hij wandelt en fietst vrijwel elke dag en hij gebruikt geen medicijnen.”

Ze is bang dat hij tijdens het wandelen niet goed is geworden of iets dergelijks. "En als hij dan 's nachts ergens buiten heeft gelegen dan maak ik me wel zorgen. Zijn telefoon staat uit. Het appje dat ik hem maandag heb gestuurd, heeft hij niet gelezen”, vertelt ze.

Zoektocht nog geen resultaat

Zijn zus houdt haar telefoon continu in de gaten en 's nacht heeft ze deze op haar nachtkastje liggen in de hoop dat ze snel goed bericht krijgt.

Onder meer neven en nichten van Jan hebben al op verschillende plekken gezocht in Sint-Michielsgestel en omgeving. Maar tot op heden heeft hun zoektocht niks opgeleverd.

Niks vreemds gevonden

Woensdagochtend was de familie van Jan nog met de politie in het huis van hem aan de Wiekslag. Daar woont hij sinds het overlijden van zijn vrouw alleen. In het huis viel de politie en familie niks vreemds op. Zijn telefoon en portemonnee heeft hij meegenomen. Maar zijn telefoon staat dus uit.

Op het moment dat hij te voet van huis vertrok, droeg Jan waarschijnlijk een grijze jas en een blauwe spijkerbroek. Jan is klein en heeft een normaal postuur. De politie vraagt mensen die tips hebben dit te melden.