Morgen beginnen de eindexamens: tips voor de spanning en een beloning van Robèrt van Beckhoven

Blokken, blokken, en nog eens blokken. Leerlingen van de middelbare school hebben nog één dag dat ze zich in de boeken kunnen storten voordat het eindexamen begint. Veel leerlingen voelen (gezonde) spanning voor de komende twee eindexamenweken. Maar hoe kun je het beste met deze spanningen omgaan? Hoofddocent Psychologie van Tilburg University Ivan Nyklicek zegt dat je vooral niet ‘je kop in het zand moet steken’.

Nyklicek vertelt dat leerlingen tegenwoordig meer druk ervaren voor examens dan vroeger. “Dat heeft te maken met de trend dat jongeren meer perfectionistisch zijn geworden door sociale media en omdat ze willen voldoen aan de hoge eisen van de maatschappij”, zegt hij.

Stress-gedachten

Leerlingen kunnen vooral bang zijn om een black-out te krijgen en daardoor niet kunnen presteren zoals ze dat willen. Daarom is het volgens Nyklicek belangrijk om de gedachte dat het mis kan gaan los te laten.

“Je krijgt juist stress door je eigen gedachten. Gaat het wel lukken? Ben ik niet te laat begonnen? Allemaal vragen die je stress kunnen opleveren. Dan moet je juist denken: ik maak mezelf helemaal gek, ik stop met deze gedachten en ik ga me gewoon concentreren op dat eindexamen”, aldus Nyklicek.

Uitstelgedrag

Volgens Nyklicek kunnen deze gedachten ervoor zorgen dat je je overmatig gaat storten op al het werk, terwijl je je ook moet kunnen ontspannen. Het tegenovergestelde komt ook voor: uitstelgedrag. Leerlingen die tegen al het werk opzien of bang zijn dat ze stress krijgen, kunnen het studeren uitstellen.



“Veel jongeren gaan series kijken op Netflix. Er is niets mis met afleiding, maar je moet er niet in blijven hangen, want dan steek je je kop in het zand. Je kunt best een serie kijken, maar dan één of twee afleveringen, anders kom je tijd te kort en raak je in de stress”, zegt Nyklicek. “Als je op tijd begint, neemt dat al heel veel stress weg.”

Alcohol en slaaptekort

“Wat ook een kop-in-het-zand-methode is, is niet op tijd gaan slapen en alcohol drinken. Je wilt er dan niet aan denken, dus ga je jezelf verzetten en maar aan andere dingen denken of andere dingen doen”, aldus Nyklicek.

Tips op een rijtje

Alle tips samengevat op een rijtje om je eindexamenspanning de baas te blijven spelen:



1. Laat je afleidende gedachten los door er niet in mee te gaan. Concentreer je gewoon op die ene opgave.



2. Neem een time-out als je concentratie helemaal weg is of als je een black-out hebt. Je hebt best een momentje om even iets anders te doen.



3. Maak een goede planning, hou de stof goed bij en begin op tijd met de voorbereidingen.



4. Spanning- en stressgevoelens zijn normaal, dus vecht er niet tegen. Herpak na je time-out weer je concentratie op die ene opgave.



5. Slaap genoeg (minimaal acht uur) en drink niet te veel alcohol tijdens de examens.



Peptalk van Rico Verhoeven en gebakje van Robèrt van Beckhoven

Kickbokser Rico Verhoeven wil het volgende meegeven aan alle eindexamenleerlingen: “Focus en concentreer je 100 procent, dat is de eerste stap onderweg naar je droom. Ik was niet de meest getalenteerde kickbokser, maar ik was wel degene die het hardst werkte.”

Als je dan eindelijk je eindexamens hebt gedaan en je hebt gehoord dat je bent geslaagd, heeft bakker Robèrt van Beckhoven een beloning voor je. “Ik weet hoe zwaar het is, maar je moet even doorzetten. Daarna heb je vakantie en kun je bij mij taart komen halen. Als jij je diploma laat zien, krijg je van mij een gebakje!”



Ook Omroep Brabant wenst alle eindexamenleerlingen veel succes!