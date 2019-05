Rechter deelt boetes uit voor mestfraude, boeren hielden te veel kippen of varkens

Verschillende Brabantse boeren moeten de portemonnee trekken. Ze kregen van de rechter een boete omdat ze meer varkens of kippen hielden dan was toegestaan.

Een varkensboer uit Reusel-De Mierden moet 8000 euro betalen. Hij hield in 2015 bijna 300 varkens meer dan toegestaan, volgens onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Een varkensboer uit Boxmeer hield in 2016 en 2017 170 varkens meer dan dat hij mocht hebben. Hij moet 5000 euro betalen. Een boer uit Grave betaalt een boete van 3000 euro. Hij hield meer dan honderd varkens te veel in 2016.

In Europees verband is in de Meststoffenwet afgesproken hoeveel mest een land mag produceren. Dat systeem is doorvertaald naar aantal varkens, kippen of koeien per boer. Als een agrariër niet genoeg dierenrechten heeft, kan hij ze leasen, maar dat kost veel geld.

Een pluimveebedrijf uit de gemeente Laarbeek hield in 2016 en 2017 meer dan 12.000 kippen te veel. Het bedrijf kreeg een boete van 22.000 euro en de bestuurder kreeg een een werkstraf van 140 uur.

In de meeste gevallen werd de straffen deels voorwaardelijk opgelegd om de ondernemers te waarschuwen.