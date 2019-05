Michael van Gerwen ook dit jaar weer dominant, maar niet altijd tijdens de Premier League

Want verder domineert Van Gerwen de dartswereld ook dit jaar weer. De darter uit Vlijmen wist al acht toernooien te winnen dit jaar, waaronder het WK en The Masters. Door zijn overwinning van afgelopen weekend domineert Van Gerwen ook de European Tour. Van de vier gespeelde toernooien stond Van Gerwen driemaal als winnaar op het podium.

Maar makkelijk gaat het niet altijd voor Van Gerwen. Zondag had hij in de finale met Ian White een beslissende leg nodig om uiteindelijk te winnen (8-7). Maar uit de cijfers blijkt dat Van Gerwen op dat soort momenten juist op z’n sterkst is. PremiumDartsData rekende namelijk uit dat Van Gerwen op de Pro Tour van de laatste 25 beslissende legs die hij moest spelen, er geen enkele verloor.

Premier League

Van Gerwen wist de groepsfase van de grootste dartscompetitie elke keer te winnen sinds hij eraan meedoet. Dit jaar moet hij daarvoor alle zeilen bijzetten, want Rob Cross is na 14 weken de lijstaanvoerder. Dat heeft de Brabander aan zichzelf te wijten: Van Gerwen won namelijk maar twee van zijn laatste vier duels. Vorige week verloor hij nog van Daryl Gurney.

“Vorige week speelde ik niet goed en maakte ik veel te veel fouten”, stelt Van Gerwen op de website van de PDC. “Maar ik heb een goed gevoel overgehouden aan afgelopen weekend in Oostenrijk. Niet alleen omdat ik won, maar ik speelde ook goed.”

Tegenstander Peter Wright (foto: VI Images).

Donderdagavond speelt Van Gerwen tegen Peter Wright en 'Mighty Mike' is op zijn hoede voor de kleurrijke Schot. "Wright heeft niks te verliezen, dus ik moet scherp zijn. Ik wil ook gewoon goed spelen, want dan ga ik met een goed gevoel richting de play-offs."