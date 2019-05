Van de natuur genieten is belangrijk, daarom wordt in unieke landschappen geïnvesteerd

ARK Natuurontwikkeling werkt samen met boeren, particulieren, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, waterschappen en gemeenten. “Het belangrijkste doel is om de biodiversiteit te behouden, maar het is ook belangrijk dat mensen van de natuur kunnen genieten”, vertelt Ger van den Oetelaar van ARK.

De stukken natuur die ze willen gebruiken zijn voor een groot deel nog onder beheer van andere partijen. “Via ruil of koop willen we die stukken grond in ons bezit krijgen. Het is de bedoeling dat agrariërs gewoon blijven, dus als wij betere grond hebben voor de landbouw en zij betere grond hebben voor het natuurnetwerk kunnen we ruilen.”



'We gaan de goede kant op'

Welke stukken grond precies worden aangepakt is nog niet duidelijk. In Sint-Oedenrode heeft ARK in ieder geval wel een flink stuk grond kunnen kopen. Verder heeft de provincie, die een groot deel van het project financiert, een aantal plekken aangewezen waar nog naar gekeken kan worden. “We zijn 1 januari begonnen en we hebben nu ongeveer 16 hectare grond in het bezit die we gaan aanpakken. Dus dat gaat de goede kant op.”

Natuurgebied De Geelders bij Boxtel is ook een gebied dat aangepakt gaat worden. “Dit is een hele unieke plek, die we meer ruimte willen geven. Ons uitgangspunt is om de natuur zoveel mogelijk zijn gang te laten gaan. Dit gebied mist wel begrazing, dus we zijn aan het kijken of dat mogelijk is”, vertelt ARK-directeur Jos Rademakers.



Andere projecten

Eerder heeft ARK al natuur aangepakt en hersteld in Limburg en de Maashorst. “Daar hebben we bijvoorbeeld een oud moerasgebied weer terug in originele staat gebracht”, vertelt Rademakers.” Jaren geleden was het gebied drooggelegd en dat is nu weer in hersteld in oude staat. Dat zijn we hier in Brabant ook van plan.”

Het belangrijke doel van ARK is het behouden van natuur. “Natuur is voor de mens belangrijk. We moeten zorgen dat dat ook voor de generatie na ons behouden blijft en daar moeten we nu hard voor werken.”