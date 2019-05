Baas snackbar waardeert dat overvaller zich meldt: 'Begrijpt hij wat hij anderen heeft aangedaan?'

“Fijn dat hij niet meer vrij rondloopt. Maar wat een schade heeft hij aangericht.” Dat is de eerste reactie van Ton Romonesco op de aanhouding van een verdachte van de overval op zijn snackbar in Helmond. Inmiddels bijna víjf jaar geleden. De verdachte meldde zichzelf. "Dat waardeer ik", zegt hij.

Vijf jaar geleden was het dus dat zijn snackbar werd overvallen en dus was Romonesco best verbaasd toen de politie hem woensdag belde met het nieuws van de aanhouding De nu 21-jarige man uit Eindhoven meldde zich bij de politie, zo werd donderdag bekend. De verdachte was destijds zestien. En die jonge leeftijd verbaast Romonesco misschien nog wel het meest.



De man gaf volgens een politiewoordvoerder aan ‘spijt te hebben van zijn daad’. “Een stap in de goede richting”, zegt Romonesco die zijn snackbar aan de Cederhoutstraat in Helmond vorig jaar verkocht. Of hij de verdachte zou willen spreken? “Zeker”, geeft hij aan. “En dan zou ik hem vragen of hij zich wel realiseert wat hij anderen heeft aangedaan.”

Enorme impact

De overval heeft een enorme impact gehad op de twee medewerkers die op het moment van de overval in de zaak waren. Maar ook op Romonesco zelf en zijn gezin, legt hij uit. “Mijn kinderen waren toen nog best klein. En ze hebben er echt een jaar lang slecht van geslapen."

"Hoewel ze er helemaal niet bij waren, hebben ze er dus veel onrust van gehad. En dat geldt voor heel ons gezin.”

Met mes en taser bedreigd

Zelf had hij op die bewuste avond in november 2014 net de deur van de snackbar achter zich dichtgetrokken. “Dat hebben de overvallers in de gaten gehad. Ik was nog geen honderd meter van de zaak toen ze naar binnen gingen en vervolgens mijn mensen met een mes en een taser bedreigden.”



Met de medewerkers die oog in oog stonden met de overvallers heeft Romonesco inmiddels ook kort contact gehad. “Dat er nog iemand voor is opgepakt. Ongelooflijk”, was hun eerste reactie. “Maar ook wat een jong menneke was het.”



Wat een jong menneke was het

'De ander verlinken'

Er was destijds dus sprake van twee overvallers. En de voormalig eigenaar van de snackbar hoopt dat de man die zich nu bij de politie heeft gemeld 'de ander gaat verlinken'. De tweede overvaller is namelijk nog niet gepakt.



De overval was uiteindelijk voor Romonesco, die nu werkt als chef-kok voor een cateraar, niet de directe reden om zijn zaak te verkopen. “Maar ik heb wel vaak gedacht je loopt wel een risico. Ik ga echt niet zeggen dat ik er elke week aan heb gedacht. Maar wanneer je leest over een andere overval komt het toch steeds terug."