Eindexamens weer van start: 'Ik ben echt super zenuwachtig'

Mavo-leerling Bibi is ruim op tijd aanwezig voor haar examen biologie. Normaal haalt ze hoge punten, dus ze verwacht dat het nu ook wel goed moet komen. Toch is het best even wennen, want ze zat nog niet eerder in zo'n grote examenzaal. "Ik merk dat ik gespannen ben, omdat ik heel veel water drink. Dan denk ik: dadelijk vul ik de verkeerde antwoorden in of zak ik."

Ties daarentegen staat trillend op zijn benen van de spanning. Hij maakt zich op voor het havo-examen wiskunde B. "Ik kijk er niet naar uit, ik ben er helemaal niet klaar voor denk ik. Ik ben echt super zenuwachtig." Zijn beste vriendin Yentel is net zo gespannen, maar gebruikte een wondermiddel om met de examenstress om te gaan. "Ik heb bananen gegeten. Voor de rest gewoon doen, beschouwen alsof het een normale toets is."

Dat eindexamenkandidaten graag bananen eten, is ook bij Annemiek Lucassen bekend. Zij is teamleider van havo & vwo. Het zou goed zijn voor je geheugen en geeft energie. "Een jaar begonnen alle leerlingen bananen te eten. Zelfs zo veel dat de supermarkt geen bananen meer had", lacht ze.