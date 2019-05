Frietkraam 'Friet van Ome Jan' afgebrand: ‘Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet’

Dag in dag uit stond hij in frietkraam ‘Friet van Ome Jan’ in Drunen. “Ik heb die zaak opgebouwd vanaf nul tot waar ik nu sta. Dat valt nu allemaal weg”, zegt Jeroen van Iersel. Zijn frietkraam aan het Raadhuisplein is woensdagnacht in vlammen opgegaan. “Het frietkraamseizoen is net begonnen, dus ik weet even niet meer waar ik het zoeken moet.”

Woensdagnacht rond twee uur schoten brandweerlieden te hulp om het vuur te doven. Helaas mocht dat niet meer baten. De frietkraam is door de brand totaal verwoest. De politie onderzoekt nog hoe de brand is ontstaan, maar volgens Van Iersel is de brand aangestoken.

“Er zijn getuigen die twee mensen bewust naar de kar zagen lopen. Binnen een minuut stond de wagen in lichterlaaie”, aldus Van Iersel. De eigenaar van de frietkraam is aangeslagen: “Het is een hele laffe daad. Er is niets meer van mijn frietkraam over. Het is één groot vraagteken wie dit heeft gedaan, want ik ken hier eigenlijk iedereen.”

Begin frietkraamseizoen

Van Iersel stond twee jaar lang met zijn frietkraam in Drunen. Net nu het evenementenseizoen en daarmee het ‘frietkraamseizoen’ is begonnen, is hij zijn frietkraam kwijt.

“Ik kan ook geen nieuwe frietkraam regelen, want doordat het seizoen begonnen is, zijn ze allemaal in beheer. Ik kan er wel een laten maken, maar daar heb ik de tijd niet voor”, zegt Van Iersel.

'Zo'n kar is uniek'

“Als je auto afbrandt, kun je makkelijk een nieuwe kopen. Bij een frietkraam is het heel zeldzaam en een hoop geregel om die weer op naam te krijgen. Dat gaat een hele hoop geld kosten.” Van Iersel noemt het ‘erg emotioneel’: “Zo’n kar is uniek. Ik kan nu m’n klanten de komende periode niet bedienen. Dat kost me gewoon m’n boterham.”

Volgens Van Iersel krijgt hij wel veel steun. Hij heeft al ‘meer dan duizend’ reacties ontvangen.