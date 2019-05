De politie is blij met de hulp (foto: archief).

BREDA -

De politie meldt dat mensen niet meer hoeven uit te kijken naar de 66-jarige vermiste man uit Breda. De politie sprak donderdagavond nog over een 'urgente vermissing' maar doet er geen verdere mededelingen over. De man was voor het laatst gezien op woensdagavond 8 mei en vertrok met zijn Volvo.