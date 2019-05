Oud-PvdA-Kamerlid Joyce Vermue (33) wordt nieuwe burgemeester van Zundert

Vermue wordt de vervanger van Leny Poppe-de Looff, die twaalf jaar aan het roer stond in Zundert. Poppe-De Looff kreeg landelijk veel bekendheid door haar harde aanpak van Fort Oranje.

Ontzettend tof

De 33-jarige Vermue is de jongste burgemeester van Brabant. Tot nu toe was die eer toebedeeld aan Hanne van Aart, burgemeester van Loon op Zand.

Van Aart feliciteerde Vermue via twitter met haar benoeming. Van Aart noemde de voordracht 'ontzettend tof'. Verder beloofde ze om de 'rode lantaarn' persoonlijk over te komen dragen. Van Aart was bij haar benoeming nog een jaartje jonger dan Vermue.

In de afgelopen jaren zijn er meerde jongere burgemeesters benoemd. De jongere burgemeesters in het land hebben zelfs een eigen Whatsapp-groep: 'burgemeesters onder 40'. Beheerder van de groep is Willemijn van Hees, burgemeester van Heusden. Of Van Hees haar nieuwe collega al heeft toegevoegd aan de app-groep is niet duidelijk.

Van oorsprong Zeeuws

Vermue is van oorsprong een Zeeuwse en woont op dit moment in IJzendijke (Zeeland). Sinds 2017 werkt ze als adviseur bij een zorginstelling. Daarvoor was ze anderhalf jaar lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

De verwachting is dat Vermue op 3 juli geïnstalleerd zal worden. Ze zal in juni officieel worden voorgedragen aan de minister en koning, die de aanbeveling moeten ondertekenen. Dit is normaal gesproken een formaliteit.