Voormalig PvdA-Kamerlid Joyce Vermue (33) voorgedragen als nieuwe burgemeester Zundert

Het oud-PvdA-Kamerlid Joyce Vermue (33) is door de gemeenteraad in Zundert voorgedragen als nieuwe burgemeester. Dat maakt de gemeente donderdagavond bekend.

Vermue wordt de vervanger van Leny Poppe-de Looff, die twaalf jaar aan de knoppen zat in Zundert. Zij kreeg landelijk veel bekendheid door haar harde aanpak van Fort Oranje.

Verbinder

Vermue is van oorsprong een Zeeuwse en woont op dit moment in IJzendijke (Zeeland). Sinds 2017 werkt ze als adviseur bij een zorginstelling. Daarvoor was ze anderhalf jaar lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

De gemeenteraad noemt haar een 'energieke, dynamische, talentvolle en gedreven jonge vrouw met visie'. "Samenwerking, verbinding zoeken en goed luisteren zijn sterke eigenschappen."

De verwachting is dat Vermue op 3 juli geïnstalleerd zal worden. Ze zal in juni officieel worden voorgedragen aan de minister en koning, die de aanbeveling moeten ondertekenen. Dit is normaal gesproken een formaliteit.