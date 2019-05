Automobilist verliest macht over stuur en ramt huis in Tilburg

TILBURG -

Een automobilist is donderdagavond in de Laarstraat in Tilburg de macht over het stuur verloren en tegen een voorgevel van een huis gereden. De bestuurder raakte bij het ongeluk lichtgewond, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In het huis zijn door de botsing forse scheuren in de voorgevel ontstaan.