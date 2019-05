Michael van Gerwen walst in Premier League over Peter Wright heen

Michael van Gerwen heeft donderdagavond met speels gemak gewonnen van Peter Wright. De Schot had een gemiddelde van meer dan 100 per drie pijlen, toch was hij kansloos tegen Mighty Mike (8-1). Van Gerwen blijft door de zege in het spoor van koploper Rob Cross. Volgende week vechten die twee uit wie als winnaar van de groepsfase naar de play-offs gaat.

Van Gerwen was hard op weg naar een qua dubbels perfecte wedstrijd tegen Wright. Bij en 7-1 voorsprong had Mighty Mike nog geen pijl op een dubbel gemist. In de laatste leg ging het echter mis. De regerend wereldkampioen ging voor een stijlvolle finish, maar bij 148 ging het met de derde ijl mis. Zijn eerste matchdart werd de eerste pijl op een dubbel die niet raak was.

Er volgden nog twee matchdarts die niet raak waren, maar met de vierde pakte Van Gerwen de winst: 8-1.

Wright, al uitgeschakeld in de Premier League, eindigde de wedstrijd met een gemiddelde van 102,29. Daarmee kwam hij niet in de buurt van Van Gerwen, die - ondanks de drie missers op het einde - met 110,85 gemiddeld van het podium stapte.

Koppositie

Door de overwinning blijft Van Gerwen in het spoor van koploper Rob Cross. De Engelsman won eerder op de avond met 4-8 van Mensur Suljovic. Cross heeft na vijftien gespeelde wedstrijden 22 punten, Van Gerwen volgt op een punt achterstand.

Volgende week is duidelijk wie de Premier League afsluit als competitieleider. Mocht Cross winnen van James Wade, dan is het voor Van Gerwen de eerste keer dat hij bij een deelname aan de Premier League niet als nummer één de play-offs in gaat. Bij een nederlaag of gelijkspel van Cross, kan Van Gerwen met een zege op Suljovic alsnog de groepsfase van de Premier League op zijn naam schrijven.

Van Gerwen wist niets van dubbels

Met acht uit acht had Van Gerwen geschiedenis kunnen schrijven, maar op de laatste dubbel ging het dus mis. Ik wist het niet eens", was de eerste reactie van Van Gerwen bij Sky Sports. "Ik ben bezig met winnen, niet met dat soort dingen."

MvG was tevreden met zijn prestatie tegen Wright. "Ik voelde me goed. Ik had het op een aantal punten nog wel iets beter kunnen doen. Maar het belangrijkste was kwalificeren. En dan zien we wel wat er in het slot van de competitie nog gaat gebeuren. Cross heeft een fenomenaal seizoen tot nu toe. Maar ik reken op mijn maat James Wade", sloot Van Gerwen met een knipoog af.