Yvonnes huis werd geramd en is nu onbewoonbaar: 'Het is echt een mega klap geweest'

Yvonne was haar was aan het vouwen toen in haar straat een automobilist de macht over het stuur verloor en terechtkwam tegen de voorgevel van haar huis. "Ik hoorde een enorme klap. Toen ik naar buiten keek, zag ik een auto die helemaal in elkaar zat."

De schade is enorm, maar Yvonne is vooral blij dat er geen gewonden zijn gevallen. "Als je ziet dat er niemand gewond is, dan denk je meteen: oké, dit is ernstig en vervelend maar dit is alleen maar materiële schade. We kunnen het allemaal nog navertellen en dat is toch het belangrijkste."

Normaal gesproken slaapt Yvonne op een bed achter het raam naast de voordeur. "Gelukkig was ik gisteren boven bezig. Maar je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als ik voor het raam had gelegen.."

Excuses

De chauffeur bood zijn excuses aan na het ongeluk en vroeg ook meteen hoe het met Yvonne ging.

Hij vertelde dat hij het heel erg vond en legde uit dat hij een geparkeerde vrachtwagen wilde passeren, toen hij moest uitwijken voor een fietser. Met de botsing tegen het huis als gevolg. De man is later meegenomen door de politie voor een alcoholcontrole.

Mega klap

Voorlopig is het huis niet bewoonbaar. Er zitten geen kozijnen en deuren meer in en de gevel is gescheurd. Ook binnen was het een bende. "De radiator uit de gang lag in de huiskamer evenals onderdelen van de auto. Het is echt een mega klap geweest." Het is nog maar de vraag of het huis nog te herstellen is. Gelukkig is Yvonne ook de eigenaar van het buurhuis, en heeft ze nog steeds een plek om te wonen. En dus blijft Yvonne nuchter. “Het komt allemaal wel goed.”