Natuurfotograaf Patrick gaat helemaal 'zen' tijdens gouden uur in de stadsnatuur

Het stroomgebied van de Dommel bij Eindhoven is veruit zijn favoriete omgeving. 'Het is een aantrekkelijke plek voor heel veel bijzondere vogels. Ik heb daar voor het eerst een ijsvogel gefotografeerd, zo mooi." De foto van de ijsvogel is, net als al die honderden andere natuurfoto's van de Eindhovense amateurfotograaf, te zien op zijn instagramaccount. "Ik ben een perfectionist, dus alleen de allermooiste plaatjes komen erop."

De eerste vos

Patrick struikelt bijna over zijn eigen woorden als hij vertelt over de eerste keer dat hij een vos voor zijn lens kreeg. "Ik had al heel veel dieren gefotografeerd, maar een vos nog niet. Daar moet je veel geduld voor hebben. Ergens rustig gaan zitten en lang wachten. Een vos fotograferen is heel moeilijk, maar ik was wel heel blij dat ik hem gespot had." Verder dan een stipnotering op zijn verlanglijstje is het tot op heden dus nog niet gekomen.

Zijn eerste natuurfoto's maakte Patrick jaren geleden met zijn mobiele telefoon. "Twee eendjes in de ochtendmist terwijl op de achtergrond de zon net opkwam." Hij wist er zijn vriendin mee te imponeren. "Zij liet de foto op canvas afdrukken en die kreeg ik voor mijn verjaardag. " Maar als klap op de vuurpijl kreeg hij van haar ook een spiegelreflexcamera. Daarmee ontwaakte de natuurfotograaf in hem.

'Cadeautjes van de natuur

"Ik ben een natuurliefhebber maar door de fotografie ben ik steeds meer gaan zien en ontdekken. Ik herken nu bijvoorbeeld heel veel vogelgeluiden, ik hoor of het om een waarschuwingssignaal gaat of afbakening van het gebied. Ik zie aan de sporen of er wilde zwijnen zitten. Je leert je zintuigen veel beter te gebruiken." En dat allemaal op loopafstand van zijn huis in het Eindhovense stadsdeel Gestel. "Op 500 meter van mijn huis krijg ik iedere dag cadeautjes van de natuur."

Vroeg op

Dat hij voor zijn hobby vaak vroeg uit de veren moet vindt hij zeker niet vervelend. "Zodra de eerste fietsers komen, zijn de reetjes en vosjes verdwenen." De stilte, de ochtenddauw, het vroege gekwetter van de vogels, ze dragen bij aan wat hij zijn 'zen'-moment noemt. "Iedereen ervaart wel eens stress, maar de fotografie dwingt je om te focussen. Je bent alleen maar bezig met die foto en dan denk je nergens anders meer aan. Het geeft mij rust."