Houd rekening met problemen op de A2 dit weekend: weg is dicht tussen knooppunt Deil en Empel

Vanwege de werkzaamheden aan het asfalt en de vangrail wordt de A2 afgesloten tussen de knooppunten Deil en Empel.

Ook de op- en afritten op dit deel van de weg gaan dicht, evenals verzorgingsplaats De Lucht-West en het bijbehorende tankstation. Er worden omleidingen ingesteld. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Die kan oplopen tot een klein halfuur.

Omleidingen

Verkeer dat vanuit Utrecht richting Tilburg of Eindhoven wil, wordt bij knooppunt Everdingen naar de A27 geleid en van knooppunt Sint Annabosch naar de A58. Wie naar Den Bosch wil, kan bij knooppunt Oudenrijn of knooppunt Lunetten het best de A12 richting Arnhem nemen en bij knooppunt Gijsoord de A50 kiezen.

Het verkeer op de A15 dat naar Eindhoven moet, wordt bij knooppunt Deil omgeleid over de A15 richting Nijmegen en kan bij knooppunt Valburg de A50 nemen . Automobilisten die van de A15 bij Deil naar Den Bosch willen, wordt aangeraden de A15 naar Gorinchem te volgen en bij Gorinchem de A27 richting Breda te kiezen. Bij knooppunt Hooipolder kan dan koers gezet worden richting Den Bosch.

Lokaal verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Weersgevoelig

Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig, benadrukt Rijkswaterstaat. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden wellicht geen doorgang vinden. In dat geval worden ze opnieuw ingepland.

Spoor

Ook op het spoor zijn er dit weekend problemen. Er wordt dan nog steeds gewerkt aan het spoor tussen Eindhoven en Tilburg. Er rijden snel- en stopbussen tussen Eindhoven en Den Bosch en stopbussen tussen Eindhoven en Tilburg. De extra reistijd bedraagt een kwartier tot drie kwartier.

Ook deze vrijdag is het afzien voor reizigers in deze omgeving. De NS adviseert wie van Eindhoven naar Den Bosch - of omgekeerd - via Tilburg te reizen. "Hier rijden extra Intercity's, maar houd rekening met extra drukke treinen en mijd indien mogelijk de spits ."

Er rijden stopbussen tussen Boxtel en Den Bosch en tussen Boxtel en Tilburg en er rijden bussen tussen Den Bsch en Eindhoven ter ondersteuning van de treindienst .