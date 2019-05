Moet je nou de mens of het zwijn aanpakken in strijd tegen Afrikaanse varkenspest?

Wie moet je nou aanpakken in het voorkomen van Afrikaanse varkenspest: de mens of het wilde zwijn? Dat was één van de discussiepunten tijdens de zoveelste Statenvergadering over wilde zwijnen. “Ik praat hier nou al acht jaar over want zwijnen laten zich niet leiden door beleid”, aldus Nurettin Altundal van de Partij van de Arbeid.

De Afrikaanse varkenspest in België leidde ertoe dat Gedeputeerde Staten onlangs besloten dat er meer vangkooien geplaatst kunnen worden en dat er 150.000 euro wordt uitgetrokken om te voorkomen dat zwijnen schade aanrichten.

In één van de eerste vergaderingen van de nieuwe Provinciale Staten stond vrijdag het zwijn meteen op het menu. Het dier verspreidt zich over Brabant. Eerst alleen in het zuidoosten, toen naar het Leenderbos en later naar de Stippelberg in de buurt van Bakel.

Het zwijn veroorzaakt niet alleen schade aan landbouwgronden, het kan ook tot verkeersongelukken leiden. En het kan de Afrikaanse varkenspest veroorzaken. Over dat laatste ging het vrijdagmorgen vooral in het provinciehuis in Den Bosch. Want het zijn mensen die die ziekte verspreiden en niet de dieren zelf.

Chauffeurs uit Oost-Euopa

Verspreiders zijn bijvoorbeeld chauffeurs uit Oost-Europa, die een broodje besmet vlees eten waar ze zelf niet ziek van worden en dat dan vervolgens – al dan niet per ongeluk - in de natuur terecht komt. Op het moment dat een wild zwijn dat eet, wordt het ziek en Afrikaanse varkenspest is besmettelijk.

Er zijn partijen pro en partijen contra het wilde zwijn. Marco van de Wel van de Partij voor de Dieren is voor. Hij vindt niet dat het wilde zwijn geofferd moet worden voor mensen die hun afval overal neergooien. “Meer jagen werkt averechts”, zei hij. “De zwijnen worden daar onrustig van en verspreiden zich steeds verder. Bovendien worden alleen de mannetjes afgeschoten en de vruchtbare vrouwtjes blijven leven. Het risico op het verspreiden van ziekte wordt vooral veroorzaakt door Nederlandse jagers die in België gaan jagen en daarna door onze bossen klossen”.

Van de Wel ziet meer in goede afgepaalde leefgebieden voor zwijnen.

Afschieten helpt wel

Provinciebestuurder Johan van den Hout, ook niet echt een tegenstander van zwijnen, pareerde Van de Wel. “Er wordt in België niet gejaagd in gebieden waar Afrikaanse varkenspest heerst. Dus dat Nederlandse jagers ziektekiemen overbrengen is niet zo”.

Het is volgens de gedeputeerde ook niet zo dat afschieten niet helpt. Hij zei dat er in gebieden waar meer gejaagd wordt, aantoonbaar minder schade is.

Van den Hout erkende het probleem van verspreiding via mensen. “Daarom plaatsen we ook waarschuwingsborden op parkeerterreinen waar veel chauffeurs uit Oost-Europa komen. En we lichten jagers voor over de gevaren”.

Als Statenleden betere leefgebieden willen voor zwijnen, dan moeten ze daar volgens Van de Hout maar voorstellen voor doen.

Q-koorts

Jan-Frans Brouwers van 50Plus had zo zijn vraagtekens over het gevaar van de Afrikaanse varkenspest voor mensen. “Het duurde ook heel lang voor er een verband werd gelegd tussen Q-koorts en varkens”, merkte hij op.

Nurettin Altundal (SP) vatte de discussie samen met de woorden: “Het is goed dat er nu extra maatregelen worden voorgesteld, maar ik ben bang dat het wilde zwijn ons nog wel een tijdje bezighoudt”.



