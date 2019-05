Thijs fietst op een echte racefiets de Alpe d'HuZes wel omhoog maar niet omlaag

"Ik zocht de uitdaging om op een normale racefiets te gaan." De fiets van Thijs is aangepast zodat hij met een arm kan remmen en schakelen. "Je moet altijd goed op blijven letten want de vermoeidheid slaat altijd toe.

Afdalen is voor hem te gevaarlijk. "Ik ga niet afdalen. Ik heb het geprobeerd op een trainingsweekend in de Ardennen maar het is te gevaarlijk."

Kanker

In 2008 werd er botkanker gevonden in Thijs zijn linkerarm. Zijn arm werd daarom geamputeerd. In 2011, 2013, 2014, 2015 en 2017 had hij uitzaaiingen in zijn longen en alvleesklier.

Motivatie

In juni zal Thijs weer te vinden zijn op de flanken van de Alpe d'Huez. Hij beklimt die berg niet om te laten zien dat hij het nog kan. Ook niet om te bewijzen dat het met één arm kan op een normale fiets of om er een weekje tussenuit te zijn.

"Voor mij zijn de beklimmingen een eerbetoon. Een eerbetoon voor de helden die er niet meer zijn. Voor de mensen die ik de afgelopen jaren heb mogen leren kennen en van wie ik ook weer noodgedwongen afscheid heb moeten nemen. Tijdens de beklimmingen vecht ik tegen het gevoel van onrecht wat zich soms meester van mij maakt."

Tour d'Amis

Voor het zesde jaar is Tour d'Amis uit Breda aanwezig op de berg. Nog nooit waren ze met zo veel teamleden.

Omroep Brabant is ook aanwezig om Thijs en andere Brabanders te volgen.