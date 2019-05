NAC-trainer Ruud Brood droomt tijdens slaap niet van ontsnapping: 'Maar ik blijf er wel in geloven'

Menig NAC-supporter zal de afgelopen weken wellicht gedroomd hebben over een mogelijke miraculeuze ontsnapping, aangezien NAC er -twee wedstrijden voor het einde van de competitie - belabberd voorstaat. Maar NAC-trainer Ruud Brood droomt niet van zo’n ontsnapping, hij heeft juist nog geloof in de Houdini-act.

Het is wellicht tegen beter weten in, maar Ruud Brood countert fel en direct op de vraag waar hij en zijn spelers nog geloof uitputten voor die laatste twee wedstrijden. “Je doet net of er geen geloof is”, zegt de NAC-trainer. Waar het geloof van de gemiddelde NAC-supporter ver te zoeken is, blijft de oefenmeester strijdbaar. “Het is een lastige situatie, dat weten we. We hebben nog steeds de mogelijkheid om te ontsnappen. We doen er alles aan om zondag te winnen. We laten ons niks aanpraten of we nog wel of geen geloof hebben.”

Maar om nog enig geloof te houden na zondag, moet er gewonnen worden op bezoek bij sc Heerenveen. De situatie van NAC is duidelijk: de club vecht voor de allerlaatste kans. Alleen de winst telt, want bij verlies is degradatie een feit.

Geen revanche

Het is al weer een tijdje geleden, maar de laatste wedstrijd die NAC speelde was in eigen huis tegen Feyenoord (0-4, verlies). Een wedstrijd die Brood, zijn spelers en de NAC-supporters snel willen vergeten. Maar mede door de Europese prestaties van Ajax, kon NAC niet direct revanche nemen voor die pijnlijke nederlaag.

NAC-trainer Ruud Brood droomt niet van miraculeuze ontsnapping: 'Ik droom over andere dingen'

“Je wilt natuurlijk in het ritme blijven”, stelt Brood. “We moeten de focus op de competitie houden, maar als er dan zo veel tijd tussen zit, is dat wel apart.” NAC speelde, mede doordat de beloftenploeg twee wedstrijden speelde, geen oefenduel. “We hebben veel kunnen trainen en wat kunnen praten. De spelers die wat klachten hadden, konden nu wel rustig herstellen. Nu moeten we vol door naar deze wedstrijd.”

En daar kijkt de trainer van NAC naar uit. “Ik heb er zin in. Het gevoel is goed. We hebben het uitvoerig gehad over hoe je zo’n wedstrijd aan moet vliegen, want in deze fase kan het allemaal raar lopen.”

Dromen

De afgelopen Europese voetbalweek liet maar weer eens zien dat je nooit moet opgeven en dat doet NAC dan ook niet. Maar dromen van een ontsnapping à la Liverpool of Tottenham doet Brood niet. “Ik droom over andere dingen. Je bent natuurlijk wel met elkaar bezig om die ontsnapping de realiseren, maar ik droom er niet over hoor.”