Het schip in de haven van Moerdijk waar het drugslab werd ontdekt.

Drugslab op schip in dorpshaven Moerdijk, vier arrestaties en agent naar het ziekenhuis

De politie heeft vrijdagmiddag een drugslab op een schip in de dorpshaven van Moerdijk gevonden. Er zijn vier mensen aangehouden. Een politiehelikopter cirkelt boven Moerdijk om de schepen en loodsen vanuit de lucht in de gaten te houden.

Agenten van de Dienst Waterpolitie vonden om 13.20 uur tijdens een controle in de dorpshaven een drugslab. Een agent is vanwege ademhalingsproblemen onderzocht in het ziekenhuis en met zijn gezondheid gaat het goed.

Chemische lucht

Vanwege het vrijkomen van chemische lucht is een ruime omgeving rond het schip afgezet. De technische recherche onderzoekt de zaak. Volgens omwonenden ligt de boot er al vanaf november. Daarvoor had hij een andere plek in de haven.

Het schip ligt erg onhandig in de haven en niemand mag het schip op. Het schip moet eerst nog gelucht worden en technisch onderzoek moet nog gebeuren. Volgens de politie gaat het ontmantelen van het drugslab uren duren.

