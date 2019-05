Drugslab verscholen in vrachtschip in Moerdijk, schipper en drie Mexicanen opgepakt

Agenten van de Dienst Waterpolitie vonden om 13.20 uur tijdens een controle in de Dorpshaven in een afgemeerd vrachtschip het drugslab. Een agent moest vanwege ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Met de agent gaat het goed en heeft ondertussen het ziekenhuis verlaten.

Mexicanen

De identiteit van de verdachten wordt onderzocht. Er is een Spaanse tolk bij de verhoren aanwezig. De politie heeft een auto naast het schip in beslag genomen. Deze auto had een Duits kenteken en komt uit Duisburg. Op het schip staat de Duitse stad eveneens prominent vermeld op de achtersteven.

Unieke vondst

De vondst van het drijvende drugslab is uniek in Nederland. Het is de eerste keer dat een drugslab in een vrachtschip wordt aangetroffen. Er zijn wel eens hennepkwekerijen in schepen gevonden en ook een drugslab in een woonboot. Maar nog nooit een drugslab in zo'n groot schip. De boot is 80 meter lang.

Synthetische drugs

Volgens verslaggever Willem-Jan Joachems gaat het om synthetische drugs. "Alles wijst erop dat er hier echt drugs is gemaakt. Het zou gaan om crystal meth. Deze drugs is niet populaire in Nederland. In het buitenland, vooral Duitsland, is deze drugs beter bekend en populair."

De politie is bezig om het drugslab te ontmantelen. Het schip ligt erg onhandig in de haven. "We gaan proberen het schip aan de kade af te meren. De brandweer zal het schip openen, zodat deze kan luchten. We zijn nog uren bezig", aldus de woordvoerder van de politie.

Chemische lucht

Vanwege het vrijkomen van chemische lucht is een ruime omgeving rond het schip afgezet. De technische recherche onderzoekt de zaak. Volgens omwonenden ligt de boot er al vanaf november. Daarvoor had hij een andere plek in de haven.

