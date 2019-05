Conciërge Louis zorgt ervoor dat het examen niet in de soep loopt

Of het zonder hem in de soep loopt? "Zullen we dat maar zeggen dan", lacht hij. De conciërge trekt zich tijdens de examenperiode even terug om bij ieder examen te zorgen dat de gymzaal goed ingericht is. Dat is heel andere koek dan in zo'n drukke aula staan. "Zo zit ik een paar weken lekker rustig, boterhammetje erbij. Ja, heerlijk toch?"



Even puzzelen

Terwijl in de zaal naast hem een groep havisten aan het examen Duits werkt, sorteert Louis de nummerkaartjes voor de middag. "Best lastig af en toe om iedereen op de juiste plek te krijgen, vandaar dat we met nummers werken." Op de Campus zitten namelijk leerlingen van verschillende niveaus en van drie verschillende scholen door elkaar in de gymzalen.

Puzzelen

Daarna gaat hij naar gymzaal 3, waar hij de nummerkaartjes op de hoeken van de tafeltjes legt. Daar heeft van den Boogaart soms best nog een flinke klus aan. "Eventjes puzzelen waar ze het beste kunnen zitten." Er zijn namelijk leerlingen die een laptop mogen gebruiken, een speciale stoel nodig hebben of een kaartje krijgen voor extra tijd. In die zaal buigen de leerlingen zich 's middags over het examens Nederlands en Management & Organisatie. Louis deelt voor de zekerheid dus maar een extra antwoordvellen en kladpapier uit.

Brave leerlingen

Louis doet het werk al vijftien jaar en het valt hem vooral op hoe braaf de leerlingen ineens zijn. Vooral de eerste dagen komen ze heel rustig binnen en zelfs de raddraaiers houden zich gedeisd. "Als ze heel de schoolcarrière zouden zijn als hier en nu, zou dat wel makkelijk zijn!"