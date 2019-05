Duncan geen uitgesproken favoriet bij buitenlandse pers: 'Veel sterke deelnemers'

Al zeven dagen lang wordt er volop gerepeteerd in Tel Aviv. Zo’n 150 journalisten volgen de verrichtingen van de deelnemers op de voet. Als we de balans met een aantal van hen opmaken en dat naast de lijstjes van de bookmakers leggen, zitten daar best wat verschillen tussen.

SM-act

Opvallend is dat bijna elke journalist die we vragen IJsland als mogelijke winnaar noemt. IJsland heeft een aansprekend boodschap (voor wie IJslands verstaat) en heeft een edgy punkrock sound. O ja, en er hangt een sm-act omheen. Dat gaat wel stemmen opleveren van de mensen thuis, verwachten de buitenlandse journalisten.



Of toch Italië?

Naast IJsland wordt Italië ook vaak genoemd. Mahmood rapt en zingt zijn arme jeugd van zich af en doet dat op zo’n manier dat je bijna niet anders kan dan in de refreinen een beetje mee te bewegen met de muziek. ‘Soldi’ blijft ook goed hangen. Het is afwachten wat er straks op het podium gebeurt.

Dat is voorlopig gissen want Italië heeft nog niet op het podium gestaan in Tel Aviv. Israël en de Big Five (Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) zijn al geplaatst voor de finalen en laten vrijdagavond pas zien wat ze in die finale gaan doen.

John Lundvik (Zweden) zou de overwinning voor de neus van Duncan kunnen wegkapen (foto: Jessica Ranselaar)

Natuurlijk Nederland

Azerbeidzjan, Zwitserland, Zweden en Rusland zouden er volgens de journalisten ook zomaar met de winst vandoor kunnen gaan. Die landen doen het goed bij de bookmakers. Net als Nederland. En ja, natuurlijk zien de journalisten Nederland als kanshebber. Ze vinden het een goed nummer en gunnen het Duncan zeker maar of het de kijkers thuis overtuigt om te stemmen daar twijfelen de journalisten sterk aan.