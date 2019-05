PostcodeStraatprijs valt in Liempde: tien bewoners van de Dennendreef winnen samen 362.500 euro

Jelle en zijn vriendin Annemieke nemen de cheque in ontvangst (Foto: Roy Beusker Fotografie)

Tien bewoners van de Dennendreef in Liempde kregen woensdagavond bezoek van Gaston Starreveld. Op hun postcode, 5298 WH, is in de apriltrekking van de Postcode Loterij de PostcodeStraatprijs gevallen. "We gaan morgen Bossche Bollen trakteren op werk!"

"Goedenavond!" klonk het woensdagavond toen Gaston aanbelde bij Ad en Ine (69). Het stel won 50.000 euro. "Het is fantastisch!", vertellen ze enthousiast. "We gaan morgen Bossche Bollen trakteren op werk. Dat zullen ze leuk vinden!" Met de rest van het geld willen ze een mooie reis gaan maken met hun kinderen en kleinkinderen.

Brabantse lekkernijen

Buurman Arthur (55) heeft 12.500 euro gewonnen en een splinternieuwe BMW. Ook zijn eerste gedachte was om zijn naaste te trakteren op een Brabantse lekkernij: worstenbroodjes. "Je moet vieren wat je vieren kan!" lacht hij. "Mijn vrouw zit binnenkort alweer 25 jaar in het onderwijs en dat willen we vieren door met het hele gezin op vakantie te gaan naar Kopenhagen. Het geld komt dus goed van pas!"

Ook straatgenoot Jelle (35) viel in de prijzen. Hij won 25.000 euro en weet ook meteen wat hij met het geld wil doen. "Wij dromen al jaren over een rondreis met een camper door Amerika. Met dit bedrag moet dat zeker lukken!"

De uitzending van de uitreiking in de Dennendreef in Liempde is op zondag 19 mei om 21:30 uur te zien bij ‘Postcode Loterij Eén tegen 100' op RTL 4.