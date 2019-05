Adrie Koster kijkt na 'hectische week' vol hoop en vertrouwen richting duel met FC Emmen

"Het waren hectische dagen, maar we hebben daar een streep onder gezet. We hebben alles goed doorgesproken. Vanaf dat moment is de focus naar FC Emmen toe en zo goed mogelijk presteren met elkaar", zegt Koster over de afgelopen week. Vanuit de club wil men verder niets meer zeggen over het gebeuren rondom Peters.

De focus nu op FC Emmen, daarna volgt op woensdag een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Staat Willem II na die duels nog steeds op plaats acht, volgt deelname aan de play-offs. "Dat wil je natuurlijk, gaan we alles aan doen. Of je het ook gaat halen is iets anders. Er zijn meer ploegen op het vinkentouw. Je moet zelf je wedstrijden winnen wil je recht hebben op die play-offs."

Timon Wellenreuther

Eerste doelman Timon Wellenreuter was een paar weken afwezig met een heupblessure. Hij werd - op alle mogelijke manieren - klaargestoomd voor de finale tegen Ajax. Die wedstrijd speelde hij, maar tegen FC Emmen is hij weer afwezig.

"Het is een opeenstapeling van blessures die hij heeft, loopt hij al een tijdje mee. Blijkt nu toch niet goed genoeg voor Emmen. Beetje pappen en nathouden op dit moment, dat risico hebben we genomen." En dus staat Michael Woud weer onder de lat, hij verving Wellenreuther al vaker. "Of hij nu klaar is of niet, wij hebben vertrouwen in die jongen. Hij is onze tweede man en moet er gewoon staan."

Rinus Michels Award

Koster kreeg in de hectische week ook nog leuk nieuws, hij zit bij de vijf genomineerden voor de Rinus Michels Award. "Het is leuk om genomineerd te zijn, ik had er helemaal niet op gerekend. Maar er zijn meer kapers op de kust", zegt de ervaren oefenmeester met een lach.

De Willem II-trainer wijst vooral naar de hele club, van spelers tot technische staf. "Alleen kun je niks, met elkaar kun je heel wat bereiken. Dit seizoen hebben we daarin een stap gemaakt, daar zijn we blij mee."