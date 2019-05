Droomdebuut voor MMA-vechter Pieter Buist in Azië die tegenstander snel knock-out schopt

Pieter Buist heeft op imponerende wijze zijn eerste partij bij vechtorganisatie ONE Championship gewonnen. De Bredase kooivechter versloeg in Thailand zijn Japanse tegenstander Kota Shimoishi.

In maximaal drie rondes van vijf minuten moest Buist het klusje klaren tegen zijn Japanse tegenstander, maar Buist maakte het in ronde twee al op sensationele wijze af. De Bredanaar schopte Shimoishi KO door hem meerdere malen een knietje tegen het hoofd te geven.

Tekst gaat verder onder de tweet.

“Of ik hem KO ga slaan? Dat weet ik niet. Zoals altijd laat ik dat over aan de grote Heer”, zei Buist vorige week nog desgevraagd. En dat geloof van hem heeft uiteindelijk dus geholpen. Buist begon brutaal aan zijn eerste partij bij ONE Championship, maar de eerste ronde eindigde nog onbeslist. In de tweede ronde was het gevecht dus al klaar door die snelle knock-out.

En zo duurde het debuut bij Buist in Azië niet lang, al zal de Bredanaar zelf meer dan tevreden zijn. Buist heeft grote plannen bij de Aziatische vechtorganisatie en hoopt zelf binnen twee jaar wereldkampioen te zijn bij ONE Championship.