'Schijtvogel Cor' terroriseert kantoorpand: 'Hij bekijkt zichzelf in het raam terwijl hij poept'

De werknemers van Merchandise in Bladel hebben het er maar druk mee: een Scholekster schijt daar structureel de stoep voor de ingang onder. Eigenaar Richard Theuws gaf de vogel de naam Cor en maakte hem in een klap beroemd op Twitter. "Waar is Freek Vonk als je hem nodig hebt?!"

Het begon allemaal op 29 april. Toen werd de 'schijtvogel' voor het eerst gespot.

Een oude vogel is niet slim te vangen: de vogel bleef terugkomen. En dus besloot Richard hem een naam te geven. Het werd 'Cor'.

Even leek het erop dat Cor uitgevlogen was en dus werd de stoep grondig geboend. Het resultaat was echter maar van korte duur...

De Cor-kwestie ging inmiddels viral op Twitter en volgens Richard speelde PostNL voor luistervinkje.

Cor blijkt een rare vogel te zijn. Hij heeft een interessante hobby: hij bekijkt zichzelf graag in het glas terwijl hij poept.

Cor besloot versterking te gaan halen en vloog Corrie in.

Eigenaar Richard vroeg op Twitter om hulp. De oplossing? Het spiegelglas afplakken. Hij realiseerde zich dat hij een stagiaire in dienst heeft die binnenkort zijn beoordeling moet krijgen. Jeroen liet de vogel niet over het net vliegen.

De Corstopper3000 werd geïnstalleerd door stagiaire Jeroen. Maar, Cor is natuurlijk zo vrij als een vogel en vond toch nog een hoekje.

Een vliegende vogel vindt altijd wat: Richard is een t-shirtlijn begonnen met daarop een poepende Cor. "Een ludieke actie om geld op te halen voor het goede doel No Guts, No Glory", vertelt hij. "We zitten nu aan de 65 verkochte shirts, dus we kunnen straks een mooi bedrag over maken."

Volgens de eigenaar van Merchandise gaat het goed met Cor. "Ik zie hem nog elke dag. Meestal komt hij 's ochtends even langs. Hij houdt namelijk niet zo van de zon."