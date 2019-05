Bikescout leidt tot minder ernstige ongelukken, maar niet iedereen voelt zich veilig

Hoe vaak gebeurt het niet dat een fietser op een kruispunt wordt aangereden door een automobilist? Los van de vraag wie de schuldige in dit soort gevallen is, is elk ongeluk er een te veel. Vindt ook Heijmans in Rosmalen en de aannemer lijkt met de Bikescout een preventief wapen in huis te hebben. De gemeente Eindhoven maakt er dankbaar gebruik van, al is niet iedereen in de buurt helemaal tevreden.



Een BikeScout meet continu de afstand van fietsers en auto's tot een bepaald punt. Het systeem rekent hierbij ook uit hoe lang het duurt voordat fietsers en auto's datzelfde punt bereiken. Zodra een automobilist het punt nadert en er fietst op dat moment iemand vlakbij, dan beginnen er led-lampen te branden op het wegdek. De lampen dienen als waarschuwing voor de automobilist.

Dalende tendens

En het lijkt te werken, afgaande op de ervaringen bij de rotonde Meerenakkerweg-Kasteellaan in Eindhoven. In 2015 werden er nog vijftien ongevallen op dit toenmalige kruispunt geregistreerd, waarvan enkele met ernstige afloop. Een jaar later, toen de Bikescout als een landelijke pilot was aangelegd, hoefde de politie bij slechts vier aanrijdingen in actie te komen. Deze dalende tendens zette zich door, want in 2017 en vorig jaar heeft politie noch gemeente meldingen ontvangen van ongelukken op deze voormalige plek des onheils.

En dat terwijl de aanschaf van het systeem de gemeente slechts 35.000 euro heeft gekost. Ofwel zevenhonderd euro per meter, gemeten over de afstand waarop de Bikescout is aangelegd. Er is wel eens meer geld uitgegeven aan het aanpakken van een verkeersprobleem.



Interesse andere gemeenten

Projectmanager Jan Josten van de gemeente Eindhoven is blij met deze ervaringen. Hij sluit niet uit dat elders in de stad ook van dit ‘paradepaardje’ gebruik gemaakt gaat worden, als er tegen die tijd al geen nieuwere technische snufjes zijn op dit gebied. De campus op de Technische Universiteit in Eindhoven heeft er ook positieve ervaringen mee. Inmiddels ligt de Bikescout ook in onder meer Rosmalen en het Belgische Beerse. Heijmans is nog met andere gemeenten in gesprek.

Ook de politie is in haar nopjes. Een woordvoerder: "Een reductie naar nul ongelukken is natuurlijk een prachtig resultaat."



Toch is ook deze ‘fietsengel’ niet zaligmakend. Een plaatselijk onderzoek van een verslaggever van Omroep Brabant leert dat diverse mensen die in de buurt van het voormalige horrorkruispunt wonen of werken, hun bedenkingen hebben. Onafhankelijk van elkaar laten ze weten dat er nog regelmatig een fietser wordt geschept. Een scholier die er dagelijks fietst vertelt: "Dat komt volgens mij doordat je de lampjes overdag niet zo goed ziet." Een voorbijganger vult aan: "En als er een auto vlak voor je rijdt, dan zie je de lampjes ook bijna niet. Vorige week werd er hier nog iemand van zijn fiets gereden."



'Afhankelijk van gedrag'

Gelukkig vallen de gevolgen mee, maar ook hier geldt: elk ongeval is er een te veel. Josten begrijpt dit sentiment: “Natuurlijk blijven we deze en andere situaties in de gaten houden, maar je bent altijd afhankelijk van het gedrag van de automobilist.”