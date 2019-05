Ja-woord tijdens huldiging PSV en nu maken Sven en Denise bruidsfoto’s in Philips Stadion

Een jaar geleden ging Sven met een roze rookpot in de hand op zijn knieën voor Denise bij de huldiging van landskampioen PSV. Vrijdag stapte het koppel uit Helmond dan eindelijk in het huwelijksbootje. De twee zijn enorme fans van de voetbalclub uit Eindhoven, dus mocht een PSV-tintje niet ontbreken op deze bijzondere dag. Daarom maakten ze bruidsfoto’s in het Philips Stadion.

Het huwelijksaanzoek was vorig jaar een spontane actie. Sven had niets gepland, maar tijdens de huldiging van PSV besloot hij haar toch te vragen. “Tussen de feestvierende massa heb ik nog snel op internet gekeken of er een juwelier in de buurt zat zodat ik een ring kon kopen, maar alle winkels waren al gesloten. Dus heb ik haar maar met een rookpot gevraagd”, zei hij destijds.

LEES OOK: Sven doet huwelijksaanzoek bij kampioensfeest PSV: 'Een mooiere dag had ik niet kunnen kiezen'

Dat hij nu bruidsfoto’s mag maken in het Philips Stadion, voelt voor Sven heel normaal. “Het stadion is voor ons als een tweede huis dus kon het niet anders dan dat we hier foto’s gingen maken”, zegt Sven.

Kampioenswedstrijd missen

De Eindhovense voetbalclub maakt nog steeds kans om landskampioen te worden. Helaas kunnen de twee het einde van de competitie niet bijwonen omdat ze dan in Griekenland op vakantie zijn. “Als ze geen kampioen worden, dan ben ik blij dat ik weg ben. Als ze wel kampioen worden, dan baal ik dat ik er niet ben.”