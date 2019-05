RKC jaagt op aansluitingstreffer tegen NEC [LIVE]

RKC Waalwijk begint het avontuur in de play-offs voor promotie in Nijmegen. Op bezoek bij NEC speelt het vrijdagavond de eerste van een tweeluik in de eerste ronde van de play-offs. Dinsdag volgt de tweede wedstrijd. Tussenstand: 2-0.

RKC is in de tweede helft nadrukkelijk op jacht naar de 2-1. De Waalwijkse ploeg speelt met meer strijd en aanvalslust dan in de eerste helft. Via Dylan Seys is het na tien minuten spelen na rust het dichtst bij een doelpunt, de buitenspeler raakt de lat.

Eerste helft

Al na anderhalve minuut spelen werd doelman Etienne Vaessen getest. Mike Ndayishimiye kreeg een goede kans, maar het was de RKC-goalie die redding bracht. Daarna nam RKC het initiatief, zonder daar in de beginfase echt kansen te krijgen.

In de twaalfde minuut komt RKC op achterstand. Eerst krijgt Ferdy Druijff een kans, de bal blijft wat hangen nadat het schot van de spits is gekraakt. Mike Ndayishimiye is er snel bij en schiet de bal hard tegen de touwen.

Een minuut na de openingstreffer krijgt Dylan Seys een enorme kans op de gelijkmaker. De buitenspeler is oog in oog mat Mattijs Branderhorst niet koelbloedig, hij schiet op de van Willem II gehuurde doelman. NEC is er daarna snel uit. Vanuit de hoekschop die volgt is Jordy Bruijn uiteindelijk trefzeker, hij schiet een afvallende bal raak nadat Vaessen eerst nog met zijn vingertoppen een doelpunt wist te voorkomen.

Seys kreeg tussen de twee goals in een enorme kans, tien minuten voor rust was er voor de Belg weer een grote mogelijkheid. Hij kreeg een vrije kopkans, maar mikte over.

Een paar minuten later was het aan de andere kant wel weer raak. Bruijn krijgt veel ruimte en haalde vanaf de rand van het strafschopgebied uit, Vaessen zag er niet goed uit bij het schot en liet de bal in het doel glippen: 0-3. Niet veel later kon hij opgelucht adem halen, na tussenkomst van de VAR werd het doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel.

Vooraf

In de winterstop stond RKC Waalwijk nog vijftiende, na de laatste wedstrijd van het seizoen stond de ploeg van trainer Fred Grim achtste. Een positie die recht geeft op deelname aan de play-offs. In totaal moet RKC drie keer de beste zijn in een dubbele ontmoeting om promotie af te dwingen. In de eerste ronde is NEC de tegenstander.

LEES OOK:Spelers RKC dromen af en toe al van eredivisie: 'Dat is altijd mooi, het zou geweldig zijn'