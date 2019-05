RKC maakt kansen niet af, Waalwijkse ploeg verliest door twee vroege NEC-treffers

RKC is de play-offs niet goed begonnen. Op bezoek bij NEC liep de ploeg van trainer Fred Grim tegen een 2-0 nederlaag aan. De doelpunten werden in het eerste kwartier gemaakt. Daarna volgden er veel kansen, voor beide ploegen, maar werd er niet meer gescoord. Dinsdag volgt de return in Waalwijk, RKC moet de 2-0 nederlaag dan zien weg te poetsen om de volgende ronde van de play-offs om promotie te bereiken.

Als Dylan Seys het vizier op scherp had staan, dan had er in Nijmegen een heel andere stand op het scorebord gestaan bij NEC-RKC. Maar als is een woord dat niet telt in de voetballerij. Seys had het vizier niet op scherp staan. Heel RKC had dat probleem, de ploeg van Fred Grim kwam niet tot scoren in Nijmegen. De thuisploeg wel, twee keer in het eerste kwartier. En dus wacht RKC dinsdag een enorm lastige klus om de halve finale van de play-offs te halen.

Er stonden dertien minuten op de klok toen Seys zijn eerste grote kans kreeg. De Belg mocht alleen op NEC-doelman Mattijs Branderhorst af. Oog in oog met de van Willem II gehuurde goalie maakte Seys de verkeerde keuze. Hij koos geen hoek, maar schoot recht op Branderhorst. Het was een minuut na de 1-0 van NEC en een minuut voor de 2-0.

Tegentreffers

Na het eerste kwartier moest doelman Etienne Vaessen al twee keer de bal uit het net halen. De eerste keer werd hij in de korte hoek gepasseerd door Mike Ndayishimiye, de tweede keer was het Jody Bruijn die in dezelfde korte hoek raak schoot.

Bruijn was vijf minuten voor rust nog een keer trefzeker. Vaessen liet een schot van afstand glippen, de doelman had het geluk dat zijn fout uiteindelijk toch niet op het scorebord terug te vinden was. Op advies van de VAR ging scheidsrechter Christiaan Bax de videobeelden terugkijken, op basis van die beelden werd de treffer afgekeurd.

Kort voor het VAR-moment was het Seys die had moeten scoren, hij kreeg een enorme kopkans, maar zijn inzet ging over het doel.

Missers

Na rust ging RKC nadrukkelijk op zoek naar de aansluitingstreffer, belangrijk omdat een uitdoelpunt van groot belang kan zijn in de play-offs. Seys probeerde het van afstand, maar raakte via de vingertoppen van Branderhorst de lat. De grootste kans was er voor Anas Tahiri, schuin voor het doel - op een paar meter afstand - schoof hij de bal voorlangs.

Het zat RKC ook niet mee. Darren Maatsen, ingevallen voor Seys, zag een voorzet op de lat eindigen. En ook Tahiri raakte de lat. Hij schoot vanaf de rand van het strafschopgebied, een NEC-verdediger raakte de bal en zo eindigde die op de lat. Nadat een doelpunt van NEC afgekeurd werd voor buitenspel, kreeg Mario Bilate aan de andere kant een bijna niet te missen kans. Bijna, want de spits schoot naast. Vijf minuten voor tijd schoot Maatsen nog een keer in het zijnet.

De nul bleef achter de naam van RKC staan, terwijl ook NEC niet meer tot scoren kwam. De 2-0 die na een kwartier al stond, bleek dus ook de eindstand.