Kaartjes stromen uit het hele land binnen voor aangereden vrouw in Breda

Het heftige ongeluk grijpt veel mensen aan. Dat zagen we al terug in de vele reacties op onder meer de Facebookpagina van Omroep Brabant. Veel mensen reageerden boos en verbolgen op het verhaal dat een automobilist de bejaarde vrouw na het ongeluk op straat achterliet.

Maar er ontstond ook een gevoel van saamhorigheid: mensen wilden heel graag iets doen voor deze vrouw. Ook de 35-jarige Louise uit Kaatsheuvel wilde het slachtoffer een steuntje in de rug geven."Ik kan niemand verplichten, maar ik denk dat het voor die mevrouw en voor haar familie heel fijn is als we laten weten dat we aan haar denken", zei ze eerdere tegen Omroep Brabant.

Vanuit het hele land wordt er aan de vrouw gedacht, blijkt uit de kaartjes die Omroep Brabant binnen heeft gekregen. Wil je zelf ook een kaartje sturen, dan kan dat via:

De familie weet van de actie en is erg dankbaar voor alle kaarten.