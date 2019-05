Zo ziet het drijvende crystal meth-lab in Moerdijk er van binnen uit [VIDEO]

Het scheepsruim is bezaaid met afval. Een enorme rotzooi aan ventilators, dozen, flesjes met chemicaliën, grondstoffen en vaten met onbekende inhoud. Het binnenste van het schip is met schotten opgedeeld in voorraadruimtes en een apart lab waar de crystal meth werd gekookt.

Willem-Jan Joachims, verslaggever van Omroep Brabant: “We mochten van de politie het vrachtruim in, maar het drugslab zelf konden we alleen op een afstand bekijken. Ik zag onder meer pannen waar drugs in worden gekookt. ”

De productie van deze drug is meer dan lonend. De waarde ligt op zo'n honderd euro per gram. Een politieman toont een plastic bakje met 600 gram aan crystal meth ter waarde van 60.000 euro. De politie spreekt van een 'groot lab'. Omdat het vrachtschip op 15 december werd ingeschreven in Moerdijk, is er vermoedelijk voor tonnen, zo niet miljoenen euro's aan drugs op het schip geproduceerd.



De politie is nog uren bezig om forensisch onderzoek te doen en daarna het drugslab te ontmantelen.

Er zijn vier mensen aangehouden. Het gaat om de schipper en drie Mexicanen. Het is de eerste keer dat in Nederland een vrachtschip wordt ontdekt dat dienst doet als drugslab. Agenten van de Dienst Waterpolitie ontdekten om 13.20 uur tijdens een controle in de Dorpshaven het drugslab in het afgemeerde vrachtschip.

Identiteit

De identiteit van de verdachten wordt onderzocht. Er is een Spaanse tolk bij de verhoren aanwezig. De politie heeft een auto naast het schip in beslag genomen. Deze auto had een Duits kenteken en komt uit Duisburg. Op het schip staat de Duitse stad eveneens prominent vermeld op de achtersteven.

