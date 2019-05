Man overlijdt bij aanrijding in Someren: 'Auto's botsten frontaal op elkaar'

Bij een aanrijding op de Kanaaldijk Noord in Someren is vrijdagnacht een man om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond vier uur.

"Twee auto's botsten frontaal op elkaar", laat een politiewoordvoerder weten. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Vanwege dit onderzoek werd de weg helemaal afgesloten tot acht uur zaterdagochtend.

Een gewonde

In de andere auto zat ook een man. "Hij raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht." De identiteit van de mannen wordt op een later moment bekendgemaakt.