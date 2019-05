Zes jongens slaan vrouw (18) en schoppen haar in maag tot ze haar telefoon afgeeft

Een 18-jarige vrouw is vrijdagnacht in Breda zwaar mishandeld door zes jongens. Dit gebeurde rond twee uur op de Oosterhoutse Busbaan.

Het slachtoffer fietste met haar telefoon in de hand over de Teteringsedijk richting het centrum, toen ze de groep jongens op de Oosterhoutse Busbaan zag staan.

Schoppen in haar maag

Toen ze in hun buurt kwam, sprongen drie jongens ineens de weg op en duwden ze haar van haar fiets. Ze wilden haar telefoon en schopten en sloegen haar. De vrouw probeerde haar telefoon daarop weg te stoppen. Toen de jongens dit zagen, kreeg ze enkele schoppen in haar maag. Net zo lang tot ze haar telefoon gaf.

Daarna rende de hele groep weg. Nadat de jonge vrouw hulp kreeg van een voorbijganger, deed zij bij de politie aangifte.