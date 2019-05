Moeders zondag letterlijk in het zonnetje en er komt nóg mooier weer aan (misschien wel 25 graden)

Zo zag het er vanochtend uit In Oirschot. Dit beeld zal ook op Moederdag te zien zijn. (Foto: Peter van der Schoot)

Heb je zondag een speciaal uitstapje gepland met je moeder, het is immers Moederdag, ga dan niet te vroeg op pad. Aan het begin van de ochtend is het namelijk nog fris. In de nacht van zaterdag op zondag kan het kwik zelfs nog richting het vriespunt duikelen. Later op de dag zal het echter steeds zonniger worden, zo verwachten de deskundigen van Weer.nl.

Geen enkel probleem dus om dat ontbijt op bed voor mams zondag wat later dan normaal te serveren. Al met al ziet Moederdag er qua weer ‘best vriendelijk uit’, zo vat Weer.nl het samen. Grijp dus de kans om je moeder letterlijk in het zonnetje te zetten.

In onze provincie wordt het zondag maximaal een graad of veertien als de zon in de middag tussen de wolken door de ruimte krijgt. Met de wind valt het ook wel mee. Prima weer om eropuit te gaan dus.

Steeds meer ruimte voor de zon

Best aardig dat weer op Moederdag, maar voor wie zit te wachten op wat hogere temperaturen: wees gerust, het wachten wordt beloond. De zon krijgt na zondag steeds meer ruimte en vanaf woensdag zitten we met temperaturen van zo’n zeventien graden op normale waarden voor de tijd van het jaar.

En daar blijft het niet bij, na woensdag ‘gaan we elke dag een graadje hoger uitkomen’. De twintigers komen in zicht en in het weekend van 18 en 19 mei voelt het met 20 tot 22 graden volgens de weerdeskundigen van Weer.nl heel wat vriendelijker aan dan de afgelopen tijd.

Op naar de 25 graden

Snak je naar meer, dan zorgen de weermodellen voor de nóg langere termijn waarschijnlijk voor een lach op je gezicht. Weer.nl geeft toe, ‘het is nog ver vooruit’, maar enkele modellen geven zelfs een zomerse 25 graden rond 23 mei.