Dit gebeurde er tijdens het ontmantelen van het drijvende drugslab in Moerdijk [VIDEO]

MOERDIJK -

De vondst van een drugslab aan boord van een vrachtschip in de haven van Moerdijk trok vrijdag en zaterdag de aandacht van de internationale media. Met name het feit dat de drugscriminelen het schip vanaf afstand tot zinken wilden brengen, trok de aandacht. Onze verslaggever Willem-Jan Joachems legt in een video uit wat er precies is gebeurd.