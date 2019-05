Nick (38) is ontzettend eenzaam en doet emotionele oproep: 'Wie wil mijn maatje zijn?'

De Tilburgse Nick is op zoek naar een maatje om mee naar een concert of de kroeg te gaan.

Depressief zijn is één ding. Maar de 38-jarige Nick uit Tilburg is depressief én eenzaam. Omdat het maar niet wil lukken een maatje te vinden. Iemand die met hem naar een concert of de kroeg wil gaan. Hij wordt er moedeloos en ja, soms zelfs wanhopig van. Zijn oproep ‘maatje gezocht’ trok de nodige aandacht in de mensa van Tilburg University en op Facebook. Hij stond zelfs voor een collegezaal met 250 psychologiestudenten om zijn verhaal te vertellen.

Toch is zijn grote wens nog steeds niet in vervulling gegaan. Nick was 17 en zat in vijf atheneum toen hij bijna van de ene op de andere dag depressief werd. Hoe dat kon gebeuren weet hij deels te verklaren. “Ik had in die tijd heel veel stress en was ook toen al bovengemiddeld eenzaam. Dat had veel te maken met het feit dat ik slechthorend en slechtziend ben. Dit zorgde ervoor dat ik buiten de groep kwam te staan. En ik werd ook gepest.”

Onbeantwoorde liefde

De gebeurtenissen volgden elkaar op en toen, bam, was daar de trigger waardoor het helemaal misging, zo vertelt Nick. “Een onbeantwoorde liefde, dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Ik kan het niet anders uitleggen dan dat het licht uitging. Ik was bijna van de ene op de andere dag depressief en zat in een keer ontzettend in de put.”

Verloren tijd

Er volgden jaren van diagnoses stellen, behandelingen, therapieën en medicatie, maar tot op de dag van vandaag is er niets dat hem uit zijn depressie heeft kunnen trekken. “Ik heb nog wel mijn vwo afgemaakt, maar heel sterk het gevoel dat de pech mij daarna is blijven achtervolgen. Studeren lukte niet meer, ik was alleen en eenzaam en ben een paar keer aangevallen tijdens het uitgaan. Tel daar mijn slechthorendheid en slechtziendheid bij op en je hebt alles op een rij waardoor ik depressief ben en ben gebleven. Ik kom gewoon niet verder. En heb al zóveel tijd verloren.”

Grootste wens

Nick heeft het idee dat er iets moet gebeuren en dat het tijd is voor een ommekeer in zijn leven. “Daarom heb ik die oproep gedaan. Ik hoop dat ik door dit verhaal écht iemand ga vinden om leuke dingen mee te doen. Het liefst zou ik met eerstejaars studentes afspreken. Die hebben nog een hele studie voor de boeg waardoor je de tijd hebt om een vriendschap kunt opbouwen. Dat is mijn allergrootste wens.”

Slimme en lieve jongen

De begeleidster van Nick, Aukje, licht graag nog wat toe. “Als je leest dat een 38-jarige man wil afspreken met een meisje van 17 of 18 jaar komt dat misschien wat vreemd over. Maar je moet je voorstellen dat voor Nick de tijd zo’n beetje twintig jaar heeft stilgestaan. Hij voelt zich nog de student van zeventien die hij toen was. Ik heb hem leren kennen als een hele slimme, lieve, aardige en doordachte jongen. En gun het hem ontzettend dat hij een leuk maatje vindt!”

