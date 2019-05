Bookmakers: Zweden nu naaste belager van concurrent Duncan

Sinds vrijdag is de Zweedse zanger John Lundvik de naaste belager van Duncan. Met zijn Too Late For Love staat hij nu tweede, met een winkans van 14 procent. De Zweed stond al wel weken in de top vijf, maar nog niet zo hoog. Rusland staat derde, gevolgd door Azerbeidzjan en Frankrijk. De laatste twee werden vorige week nog niet bij de eerste tien genoemd, maar de repetities hebben hun kansen vergroot.



Laurence had zaterdag zijn tweede serie repetities. De eerste halve finale is op 14 mei. Op 16 mei vindt de tweede halve finale plaats. Duncan komt daarin als zestiende van de achttien deelnemers het podium op. Dan moet blijken of de ex-student van de Rockacademie in Tilburg de finale haalt van het liedjesfestijn, op zaterdag 18 mei.