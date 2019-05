Duncan Laurence experimenteert volop in tweede repetitie

Hij probeert het met bal, zonder bal. Met lasers en zonder lasers. Duncan Laurence, oud-student van de Rockacademie, maakte zaterdag optimaal gebruik van zijn repetitietijd op het podium van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. Hij moet ook wel want na deze repetitie staat de uitvoering van de act vast.

Er is gedurende de repetitie vooral veel overleg. De podiummensen in Tel Aviv hebben een witte bol -type toiletlicht- aan een ketting. Er staat ook een lichtbol op de piano van Duncan. Twee lijkt wat veel en dat blijkt; de witte bol aan de ketting moet weg. Daar is minutenlang overleg over.



Duncan Laurence ondergaat het allemaal rustig. Hij concentreert op zijn zang. Na een minuut of tien, vijftien mag hij aan de bak. Duncan zet een sterk optreden neer, daar ligt het niet aan, maar de regie en het team van de zanger willen iets anders ook uitproberen. Weer is er overleg.



Lasers

De tweede keer worden de lasers ingezet. De bal wordt weggehaald. Opnieuw zingt Duncan vlekkeloos zijn nummer. Op de schermen zien de journalisten in de zaal hoe het er straks op tv uitziet. Ook deze versie komt goed de huiskamers binnen.



Toch wordt er bij de derde keer toch weer het een en ander veranderd. Waar Duncan Laurence de eerste twee keer sterk maar licht behouden heeft gezongen, gooit hij die derde keer heel zijn hebben en houden in de strijd. Bij het laatste refrein slaat hij met zijn handen op de piano. Daar is niets behouden aan.



Verrassing

Welke versie we donderdag gaan zien, laat Duncan op de afsluitende persconferentie niet los. ‘’Dat is een verrassing.’’ Hij geeft dan ook aan dat hij niet nerveus werd van al dat gedoe om hem heen tijdens de repetitie. ‘’Dat is vanwege hen’’, zegt hij wijzend op zijn team. Die mensen zorgen ervoor dat het goed komt en daar heeft hij ‘alle vertrouwen in’.