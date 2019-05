Motorrijder raakt gewond na botsing, automobilist had drank en drugs gebruikt

Een 53-jarige motorrijder is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Molenstraat in Kruisland. De man botste frontaal op een auto. De bestuurder (33) van de auto had volgens de politie drugs en drank gebruikt.

De auto vloog na het ongeluk over een sloot heen, maar de bestuurder kwam er zonder kleerscheuren vanaf. De motorrijder werd na het ongeluk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met zijn verwondingen is, is onduidelijk.

Aangehouden

De bestuurder van de auto is na het ongeluk aangehouden. Bij een alcoholtest bleek dat hij te veel had gedronken. Er is ook een bloedtest bij hem afgenomen om te controleren of hij drugs had gebruikt. De man heeft zijn rijbewijs moeten inleveren.