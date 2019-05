Drielingmoeder Sientje beleeft haar eerste Moederdag: 'Het is soms net een bedrijf'

"Ik ben samen met Jos een bedrijf begonnen, zo lijkt het", vertelt Sientje in KRAAK. Na acht maanden durft ze te zeggen dat het meestal goed loopt in dat drukke gezin in Gemert. "Het is alsof de kinderen weten dat ze met z'n drieën zijn, ze houden er toch een beetje rekening mee. Ze slapen goed, drinken goed, mopperen zelden", vertelt Sientje glimlachend.

Ramp

"Maar natuurlijk heb ik ook wel eens rampmomenten. Bijvoorbeeld de keer dat mijn moeder 's morgens een keer niet kon helpen en Pip bij het wakker worden een poepbroek had. Janne moest huilen want ze had honger en ook Tess bedacht dat het tijd was om te eten. Dan zou ik het liefst in een hoekje gaan zitten huilen."

Maar Sientje schrijft veel van zich af. Bijvoorbeeld op de internetsite van Vriendin en op haar eigen Instagramaccount drielingmoeder_sientje. Want het is toch heel bijzonder wat je meemaakt als je eerste kind er ineens drie zijn. Daar valt voorlopig genoeg over te schrijven. En natuurlijk zijn ook de foto's van de drie kleine meisjes de moeite waard.

Sientje met haar drieling in de bakfiets

Met haar drieling kinderwagen en haar geweldige drieling bakfiets weet ook Gemert dat ze een drielingmoeder in het dorp heeft. Even snel boodschappen doen is er voor Sientje niet bij. Iedereen kijkt even naar de kleintjes en knoopt een praatje aan.

Maar Sientje kan haar nieuwe leven goed relativeren. De zware momenten die elke moeder heeft zijn, met drie kinderen, extra zwaar. maar de de leuke momenten zijn ook extra leuk. "Als ik 's morgens de kinderen uit bed haal en de eerste lacht en de tweede ook en dan nóg een keer. Da's echt leuk."