Peter maakte een levensgrote replica van de Nachtwacht en het schilderij is te koop

Een levensgrote replica van de Nachtwacht. Dat was het doel van Kunstenaar Peter Nuijten die het schilderij in twaalf uur wilde namaken. Uiteindelijk bleek dat wat overmoedig, het kostte hem namelijk 55 uur. Maar het resultaat mag er zijn en kan bewonderd worden in de Heilig Hartkerk in Oosterhout. In december wordt het geveild.

De replica heeft dus een lange geschiedenis. Nuijten schilderde het in 2002 en wilde het destijds veilen. De opbrengst zou gaan naar verpleeghuis de Riethorst, waar hij werkte.

Zoek

De veiling kwam er, er kwamen alleen geen kopers op af. Zorgorganisatie de Riethorst besloot het doek afwisselend in hun verschillende verpleeghuizen te hangen, maar het schilderij raakte op een gegeven moment zoek.



Jaren later ging Peter Nuijten op zoek naar zijn werk. Die speurtocht eindigde in een deceptie: hij vond het op in een van de huizen. "Opgevouwen als een tafelkleed op een stoffige zolder. Dat vond ik erg teleurstellend, want ik had er toch veel tijd en aandacht aan besteed en dan vind je hem zo terug." Teleurgesteld liet Nuijten het doek achter.

Restauratie

Tot vorig jaar. 2019 is een Rembrandt-jaar en dat was voor zijn oud-collega aanleiding de schilder over te halen het doek te restaureren en een nieuwe poging te doen het te veilen. Inmiddels bijgekomen van de kater ging Nuijten weer aan de slag.

De restauratie kostte veel tijd, veel meer dan de 55 uur die hij er oorspronkelijk aan besteed had, maar het resultaat mag er zijn "Hij ziet er weer net zo uit als in 2002", vertelt een trotse Nuijten.

Veiling

In december zal het doek opnieuw geveild worden en tot die tijd is het te bezichtigen in de torenfaçade van de Heilig Hartkerk in Oosterhout. Van dinsdag tot en met zaterdag is de galerie tussen twee en vijf uur 's middags geopend.