Maarten van der Weijden: 'Ik weet niet hoe mijn lichaam de laatste 40 kilometer reageert'

Relatief fit kwam hij zondagochtend rond half negen in Stavoren het water uit. Alsof hij niet net een enorme afstand had gezwommen. “Als ik nu nog moeite zou hebben om 45 kilometer te zwemmen, zou dat niet goed zijn”, zegt Maarten van der Weijden zelf laconiek over zijn fitheid.

Maar toch, weinigen doen het hem na. Zeker niet in water dat elf graden koud is en dat flink golft. De trip over het IJsselmeer van Medemblik naar Stavoren en weer terug is voor de Brabantse zwemmer echter slechts een ‘trainingstochtje.’

Hij wil deze zomer een nieuwe poging doen om de 11Stedenzwemtocht (200 kilometer) te zwemmen. Vorig jaar moest hij na 2,5 dag zwemmen opgeven omdat zijn zoutgehalte te laag was. Door misselijkheid kon de zwemmer ook geen medicijnen binnenhouden.

Nieuw pak met isolatielaag

“Ik denk dat ik nu beter ben voorbereid. Afgelopen nacht heb ik een nieuw pak getest met een extra isolatielaag. Dat ging heel goed, ik had verwacht dat ik het misschien een paar uur kon volhouden maar heb de hele afstand kunnen zwemmen. Door de wind (windkracht 5) en de golven was het wel zwaar, maar bij de Elfstedentocht heb je die golven niet”, zegt Maarten tegen Omroep Brabant.

Nieuw voedingsplan

Ook werkte de zwemmer uit Waspik aan zijn voeding. “Het afgelopen jaar hebben we één voor één alle barrières afgepeld. Vorige maand heb ik in een zwembad in vier dagen tijd tweehonderd kilometer gezwommen, vijftig kilometer per dag. Daarbij hebben we een heel nieuw voedingsplan getest. Ik hoop dat het dit jaar gaat lukken om de Elfstedentocht helemaal te zwemmen.”

Uitgeput

Vorig jaar moest hij na zijn poging naar het ziekenhuis. Compleet uitgeput kwam hij daar aan. Zijn handen en voeten waren volledig week geworden. Moet je niet een beetje gek zijn om nog eens zo’n poging te wagen? Hij zegt resoluut nee. “Vorig jaar zijn door mijn zwemtocht twaalf onderzoeken naar kanker gefinancierd. Dat is me de uitputting wel waard. Zwemmen is voor mij een middel om geld in te zamelen.”

Van kou heeft hij als het goed is deze zomer geen last, van honger ook niet. “Maar je weet nooit welke nieuwe barrières ik nog tegenkom in het laatste stukje. Vorige keer heb ik maar 163 kilometer gezwommen. Hoe reageert mijn lichaam de laatste 40 kilometer? Daar heb ik pas zekerheid over als ik zo ver kom.”