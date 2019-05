Rhino Obstacle Run Oirschot: voor de lol rennen over obstakels en door de blubber

Het parcours was vrijdag nog een domein van alleen militaire deelnemers, maar zondag mocht iedereen aan de meet verschijnen.

Achtste editie

De Rhino Obstacle Run vond voor het eerst plaats onder een nieuwe naam, verwijzend naar de mascotte van 13e Lichte Brigade die Legerplaats Oirschot als thuisbasis heeft.

Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar was er een parcours van vijf kilometer; vanaf 16 jaar mocht je vrijwillig dik tien kilometer afzien. Door de regen van de afgelopen tijd was het mulle zand op de Oirschotse Heide iets milder voor de kuiten, wat geen overbodige luxe was voor het nemen van de verschillende hindernissen die in de route waren opgenomen.