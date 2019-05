Eerbetoon aan overleden vader: zoon Nick vernoemt zijn friettent naar Reintje

Rein van Waaijenburg werkte vijftig jaar in de familiezaak, die nu al drie generaties bestaat. De aardappels gingen hem aan het hart. Als er iets mis was met zijn friet, dan wilde Rein per se weten wat er aan de hand was.

Toen hij vorig jaar plotseling overleed, leefde het dorp volop mee. De familie ontving honderden kaarten, de kerk zat ramvol en mensen boden massaal hun hulp aan.

Nieuwe vlaggen

Zoon Nick nam de zaak meteen over en zette een mooie foto van Rein op een prominente plek in de zaak. Nu is hij bezig om de naam van zijn vader voor eeuwig aan de zaak te verbinden door die om te dopen tot 'Reintje'. Dat heeft behoorlijk wat voeten in de aarde. "We hebben nieuwe vlaggen, de digitale uitingen zijn aangepast en binnenkort de website ook", zegt Nick.

Het is vooral het regelwerk dat grondig moet gebeuren. Voor het dorp zal de naamsverandering niet eens zo ingrijpend zijn. "Voorheen zeiden inwoners al: 'Ik ga een frietje halen bij Reintje'", zegt Nick. "Maar mijn vader wilde zelf nooit officieel een naamsverandering doorvoeren. Hij dacht dat het arrogant zou kunnen overkomen."

Missen

Hoewel alles op de rit is en de zaken goed lopen, denkt Nick nog dagelijks aan zijn vader. "Ik sta hier te werken in de friettent die hij heeft opgebouwd. Dat speelt altijd mee. Het is moeilijk uit te leggen hoe erg ik hem mis. Maar het komt allemaal goed. Ik ga gewoon door en laat zien wat ik kan."