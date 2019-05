Emotionele Menno Koch na degradatie: 'Meest pijnlijk voor alle betrokkenen rondom NAC'

Ja, er zat zondagmiddag een overwinning in voor de Bredase ploeg. Maar zelfs een driepunter had geen verschil gemaakt, aangezien concurrent Excelsior won op bezoek bij Heracles (4-5). Dat zegt voldoende over het seizoen van NAC, dat eigenlijk heel het seizoen afhankelijk is geweest van andere ploegen.





Toch was er nog veel teleurstelling bij de spelers en staf van NAC. Al direct na de winterstop bungelt de club onderaan, maar als de degradatie dan daadwerkelijk zover is, is er veel pijn. “Ja, dat is wel het gevoel waarmee ik hier sta”, reageert Koch. “Als je kijkt naar de club, de supporters die er altijd zijn, dan doet deze degradatie gewoon echt heel veel pijn.”





Volgens Koch hoort een club als NAC ook niet thuis in de eerste divisie. "Dit is het dieptepunt in mijn loopbaan, maar het meest pijnlijke vind ik het nog voor iedereen die betrokken is bij NAC. Zij verdienen dit niet."

Bij NAC-trainer Ruud Brood leek de afzakking naar de eerste divisie nog niet helemaal doordrongen. “Je moet nu als trainer ook professioneel zijn en de wedstrijd analyseren. Maar ik denk dat die realisatie vanavond wel tot me doordringt. Dat is nu ook al wel zo, maar het heeft wel tijd nodig.”





Keuken Kampioen Divisie



Volgend seizoen dus geen Ajax-uit of PSV-uit voor NAC, maar juist potjes tegen Jong Ajax en Jong PSV op sportpark De Toekomst of De Herdgang. Koch heeft nog een doorlopend contract bij NAC, maar heeft nog niet nagedacht over volgend seizoen. “Ik heb echt al mijn energie in dit seizoen gestopt en heb tot aan de 89ste minuut geloof gehouden dat we het zouden redden. Ik heb nog niet met mijn zaakwaarnemer of met de club gesproken, dat zal wellicht de komende tijd gebeuren.”





Ook het verblijf van trainer Brood bij NAC is hoogst onzeker. Als vervanger van de opgestapte Mitchell van der Gaag tekende Brood een contract tot aan het eind van het seizoen. Beide partijen gaan na het seizoen om de tafel. “

Ik zeg op voorhand geen 'nee' tegen NAC, maar de club moet eventueel ook met mij verder willen. Ik heb wel bepaalde ambities en die wil ik kunnen uitvoeren, dus daar gaan we het onder meer over hebben."