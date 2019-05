Het veroveren van de Europese harten begint nu voor Duncan Laurence

TEL AVIV -

Het is maar goed dat Duncan Laurence als vocal coach weet hoe hij zijn stem goed moet houden. Hij zal wat adviezen die hij zijn studenten in Tilburg geeft zelf moeten opvolgen. Anders is hij na zondagavond helemaal schor. Tijdens de officiële opening van het Eurovisie Songfestival staat Duncan die avond tientallen journalisten te woord. Allemaal met de bedoeling de harten van de songfestivalkijker te veroveren.