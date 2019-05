Outletcenter Rosada schrapt eigen naam om de band met Roosendaal te versterken

Designer Outlet Rosada verandert haar naam in Designer Outlet Roosendaal. Hiermee wil het outletcenter de samenwerking met het bedrijfsleven in en rond Roosendaal versterken. Zo wordt er samen met omliggende bedrijven op De Stok al 70 miljoen euro geïnvesteerd om uit te groeien tot Leisure Park Roosendaal.

Eind 2006 opende Rosada haar deuren, op het recreatiegebied De Stok lang de snelweg A17. Het centrum richtte zich jarenlang op klanten uit Rotterdam en Antwerpen. Met de regio West-Brabant was er nauwelijks een band. Maar dit veranderde in 2017 toen de McArthurGlen Group eigenaar werd, die wel open staat voor verbinding met de omgeving.

2 miljoen bezoekers

Rosada ontving vorig anderhalf miljoen bezoekers, maar wil meer. Zo moet het winkelaanbod verder worden uitgebreid, komt er entertainment en worden de openingstijden verruimd. Het outletcenter hoopt zo te groeien naar 2 miljoen bezoekers per jaar.

François Peeters, general manager van Designer Outlet Roosendaal: "Een belangrijke factor in de ontwikkeling van stad en regio is de groei van het toerisme, waaraan we actief bijdragen. Deze naamswijziging versterkt onze band met Roosendaal en is onderdeel van onze gezamenlijke missie om de grootste winkel- en vrijetijdsbestemming van de regio te zijn.”

Leisure Park Roosendaal

Totdat de McArthunGlen Group eigenaar werd, was er ook nauwelijks samenwerking met de overige bedrijven op De Stok, zoals het Skydive center, de kartbaan, zwembad en de golfbaan. Dit gaat veranderen, want De Stok moet met miljoeneninvesteringen uitgroeien tot Leisure Park Roosendaal.

Peeters: "Wij investeren voortdurend in een internationale toerismestrategie, waardoor we inmiddels een groeiend aantal toeristen mogen verwelkomen die ons center bezoeken als onderdeel van hun reis door Europa."